Paus Franciscus stelt het goed na buikoperatie

“De paus is wakker en zal nu de hele dag rusten, zoals nodig is na een operatie”, zegt zijn woordvoerder Matteo Bruni. Routinecontroles door het ziekenhuispersoneel toonden alvast goede resultaten

De 86-jarige paus Franciscus had een rustige nacht. Hij verblijft in de pauselijke privékamer op de tiende verdieping van het Gemelli-ziekenhuis in Rome. De operatie was nodig vanwege een littekenbreuk, een onderhuids defect in de spierlaag van de buikwand op de plaats van een litteken van een eerdere operatie.