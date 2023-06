Groen pleit voor basisrente van 3 procent op eerste 10.000 euro

Regeringspartij Groen wil een gegarandeerde basisrente op de eerste 10.000 euro spaargeld. Kamerlid Dieter Van Besien dient daar een wetsvoorstel over in. De rente zou gekoppeld worden aan de rente op overheidsobligaties en zou op dit moment neerkomen op 3 procent.

Binnen de regering wordt al een tijdje gediscussieerd over de spaarrente. De rente die de banken krijgen om geld te parkeren bij de Europese Centrale Bank is sterk de hoogte in gegaan, maar de rente op de spaarboekjes volgt amper. Vooruit stelde daarom voor om de rente op de spaarboekjes verplicht te verhogen. Staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open Vld) wil de markt eerste de kans geven om te spelen.

Ook Groen mengt zich nu in het debat. De partij pleit ervoor om een basisrente te garanderen op de eerste 10.000 euro van elke Belgische spaarder. Dat is volgens een studie van de Antwerpse universiteit het bedrag dat de ‘mediaan-Belg’ op zijn of haar spaar- en zichtrekeningen heeft staan, duidt Kamerlid Dieter Van Besien. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de draagkracht van de banken door de grens op 10.000 euro te leggen, zegt hij.

De basisrente moet voor Groen gelijk zijn aan de gemiddelde waarde van de rente op overheidsobligaties op tien jaar in de loop van het voorbije kwartaal. Op dit moment zou dat volgens Van Besien neerkomen op 3 procent. Dat is veel meer dan wat de grootbanken momenteel aanbieden. Belfius kondigde gisteren bijvoorbeeld aan de rente op het gewone spaarboekje vanaf juli op te trekken van 0,5 naar 0,9 procent.