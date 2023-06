Albanese leverancier van Hasseltse cokegebruikers krijgt 18 maanden cel

Een 21-jarige Albanese drugsrunner is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel voor het afleveren van cocaïne. De jongeman maakte deel uit van een bende die in de provinciehoofdplaats een studio voor hem huurde en hem telefonisch aanstuurde.

In Albanië pikten de opdrachtgevers hem op. “Ik ben er in contact gekomen met slechte vrienden. Ze deden me het voorstel om voor hen te werken en cocaïne te verkopen. Door mijn moeilijke financiële situatie heb ik dat aanvaard.” Bij zijn arrestatie op 20 november vorig jaar had hij 1.185 euro op zak. In zijn flat langs de Genkersteenweg lag nog eens 3.395 euro en 87,5 gram cocaïne. De studio bleek uit onderzoek ook dienst te doen als onderkomen voor andere Albanezen. Het was er een komen en gaan. Daarnaast troffen de speurders nog bezwarende berichten in de twee gsm’s van de drugsrunner aan.

“4.000 euro per maand”

De dader betwistte de feiten niet en verklaarde dagelijks 10 tot 15 bolletjes cocaïne te verkopen. Dat zou hem maandelijks zo’n 4.000 euro opleveren. In totaal was hij net geen twee maanden actief. Volgens zijn advocaat Jan Keulen was de jonge twintiger een van de vele soldaten onderaan de ladder, voetvolk. “Eén van de mensen die het meeste risico loopt op het terrein er het minste geld aan verdient. Als hij verdwijnt, staan er tien vervangers klaar.” Het moet indruk gemaakt hebben op de rechter, want het openbaar ministerie had op het proces nog 37 maanden cel gevorderd. Donderdag kreeg de Albanees 18 maanden effectief. Daarnaast zijn de twee gsm’s en de aangetroffen gelden plus de drugs verbeurd verklaard. De proceskosten van 282 euro zijn ook voor zijn rekening.