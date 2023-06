Professor Dirk Valkenborg (links) en dr. Simon Appeltans helpen de Kenianen in hun zoektocht naar een hybride F1-kip voor de lokale markt in Kenia. — © Sven Dillen

Diepenbeek/Genk

De Universiteit Hasselt heeft in Kenia een expertisecentrum bio-informatica opgericht. Het uiteindelijke doel? Over tien jaar een F1-kip kweken die de honger de wereld uit helpt. Daarvoor gebruiken de wetenschappers ook genetische data uit het Cosmopolitan Chicken Project van Koen Vanmechelen. Of hoe een kunstproject de wetenschap inspireert.