Brandweer rukt uit voor lichaam in Zenne

In de Zenne in Zemst is een lichaam gevonden. Dat bevestigt de brandweer. De omstandigheden waarin het slachtoffer is overleden, zijn nog onduidelijk.

De brandweer kreeg donderdag omstreeks 11.45 uur een oproep en bevindt zich ter plaatse. Het slachtoffer is gevonden ter hoogte van de Arendvoetweg aan de Zemstesteenweg.

De Zenne in Zemst kwam de afgelopen maanden met geregeld in het nieuws. Een dag eerder werd nog een man, die met zijn elektrische fiets in het water was beland in deelgemeente Eppegem, tijdig uit het water gehaald. Het was het vierde incident in evenveel maanden.

Einde januari verloor een 25-jarige vrouw nog het leven nadat ze in de Zenne was beland. Sindsdien is er op het betreffende traject een haag geplant over een afstand van 2,3 km om een veilige corridor te creëren tussen het jaagpad en de betonnen kuipen.

LEES OOK. Opnieuw fietser in Zenne beland: vierde incident op een paar maanden tijd