Ook in China tekorten aan Ozempic: sociaal medium legt promotie van ‘afslankmiddel’ aan banden

Ook in China is het diabetesmedicijn Ozempic zo populair dat sommige ziekenhuizen en apotheken een tekort hieraan hebben. Doordat je van Ozempic minder honger krijgt, wordt het veel gebruikt om af te vallen.

Ozempic is eigenlijk bedoeld voor diabetes type 2. Het reguleert je suikerspiegel en heeft als nevenwerking dat het de eetlust afremt, waardoor het op sociale media en door beroemdheden wordt gezien als het wondermiddel om af te vallen. Daarom is er al een tijdje een wereldwijd tekort, ook in ons land.

China is hierin geen uitzondering. Chinese sociale media staan vol met gebruikers die vertellen hoe makkelijk ze binnen een maand 4,5 kilo af zijn gevallen met Ozempic. “Het is een wondermedicijn”, staat in een populaire post op Xiaohongshu, de Chinese Instagram. “Je hebt geen dieet nodig en hoeft niet te sporten. Je kan zelfs afvallen als je stilligt.”

Ondanks dat Ozempic eigenlijk alleen is goedgekeurd als diabetesmedicijn, is hier gemakkelijk aan te komen. Artsen geven het ook voor andere doeleinden en op websites als Taobao en JD.com kunnen mensen met andermans recept aan het medicijn komen. Het is online echter wel veel prijziger dan bij de apotheek. Normaal betaal je voor een dosis 478 yuan (62,50 euro), maar op Taobao betaal je hiervoor zo’n 626 tot 1204 yuan (81 tot 157 euro) voor.

Medicijntekort bij ziekenhuizen

De prijzen houden mensen niet tegen om het te kopen en dat zorgt voor problemen voor de diabetespatiënten die het medicijn echt nodig hebben. Het is namelijk zo populair dat staatsmedia melden dat er een tekort aan Ozempic is bij een aantal ziekenhuizen en apotheken. Een dokter van het ziekenhuis van de Sun Yat-sen universiteit in de stad Guangzhou, nabij Hongkong, zegt dat ze daarom het medicijn daarom alleen nog voorschrijven aan diabetespatiënten.

Sociaal medium Xiaohongshu maatregelen heeft genomen tegen de promotie van het medicijn. Zo krijgen gebruikers een melding om officiële medische hulp te zoeken en heeft het in februari meer dan 5.000 posts over afvallen met Ozempic verwijderd. Volgens het platform overdreven veel deze berichten over de effecten van het medicijn. Tot nu toe werkt het echter nog niet.