Remco Evenepoel en Wout van Aert krijgen in Ronde van Zwitserland twee tijdritten en heel wat klimwerk voorgeschoteld: ontdek hier het volledige parcours

Remco Evenepoel maakt vanaf zondag zijn comeback in de Ronde van Zwitserland (11-18 juni), waar ook Wout van Aert terugkeert in competitie in aanloop naar de Tour de France. Het is voor de wereldkampioen zijn eerste wedstrijd sinds zijn vroegtijdige opgave in de Giro d’Italia. De keuze voor Zwitserland is niet onlogisch, met twee individuele tijdritten die hem op het lijf geschreven lijken en ook heel wat klimwerk. Ontdek hier het volledige parcours.

Wout van Aert reed de voorbije seizoen steevast de Dauphiné om klaar te stomen richting de Tour de France, maar om die sleur wat te breken maakt hij dit jaar zijn debuut in Zwitserland. Hij vertoeft er ook al een week voor een bijkomende hoogteprikkel op 3.000 meter, allemaal in functie dus van de Ronde van Frankrijk. Zijn kopman Jonas Vingegaard zit wél in de Dauphiné en dus lijkt Van Aert deze ronde zonder keurslijf te mogen aanvatten, uiteraard zonder (te) diep in het krachtenarsenaal te tasten richting 1 juli en Le Grand Départ.

Remco Evenepoel eindigde vorig jaar elfde in de Ronde van Zwitserland en won de laatste etappe, een tijdrit. Na zijn gedwongen opgave in de Giro stapt hij na een maand uitzieken en weer opbouwen weer in competitie. Bij Soudal - Quick-Step bekijken ze het naar eigen zeggen zonder druk en dag per dag, het is nog afwachten hoe sterk hij is, maar zijn recente trainingsritten doen vermoeden dat de wereldkampioen ook hier niet anoniem zal rondrijden. Zeker als je het parcours van naderbij gaat bekijken.

De 86e editie bestaat uit acht etappes, waaronder twee tijdritten: de openingsrit en de slotrit. Krijgen we hier telkens een clash tussen Evenepoel en Van Aert, met de Zwitserse tijdritspecialisten als mogelijke stoorzenders...?

Er staan ook echter ook drie bergetappes op het programma. “Alleen de beste klimmers zullen meedoen voor de eindzege”, weet sportief directeur David Loosli. “Naast de zware bergetappes krijgen de tijdrijders twee kansen om hun talenten te tonen, in de tweede etappe is het aan de sprinters en voor de specialisten van de klassiekers zijn er de twee heuvelachtige etappes.”

Etappe 1: tijdrit

- zondag 11 juni

- Einsiedeln - Einsiedeln (12,7 kilometer)

- start om 14u25, laatste aankomst omstreeks 17u20

© tourdesuisse.ch

De tijdritspecialisten zullen zeker in hun nopjes zijn met dit snelle tijdritparcours van 12,7 kilometer. Vanuit Einsiedeln wordt de Sihlsee, het grootste stuwmeer van Zwitserland, overgestoken om nadien langs de oevers terug te keren zonder noemenswaardig hoogteverschil. Dit is geen klassieke proloog, daarvoor is de etappe een paar kilometer te lang, maar toch worden hier geen al te grote tijdsverschillen verwacht. De strijd om de dagzege belooft zo een spannende secondenspel te worden en ook voor de klassementsmannen staan ​​wel mogelijk beslissende seconden op het spel.

Etappe 2: sprintersetappe

- maandag 12 juni

- Beromünster - Nottwil (173,7 kilometer, 1.890 hoogtemeters)

- start om 13u05, aankomst omstreeks 17u20

© tourdesuisse.ch

Op papier een etappe voor de sprinters, maar - zoals vaak het geval is in Zwitserland - is het terrein niet helemaal vlak. In totaal moeten toch 1.890 hoogtemeters overwonnen worden en zullen de sprintersploegen aan de bak moeten om het peloton bij elkaar te houden. Onderweg wachten drie officiële cols van derde categorie, telkens zo’n drie kilometer lang aan gemiddeld 5%.

Etappe 3: bergetappe

- dinsdag 13 juni

- Tafers - Villars-sur-Ollon (143,8 kilometer, 2.677 hoogtemeters)

- start om 13u40, aankomst omstreeks 17u20

© tourdesuisse.ch

Voor het eerst zijn de klassementsmannen aan zet met de eerste echte bergrit. Na de relatief vlakke aanloop vanuit Tafers is de Col des Mosses (eerste categorie) de eerste grote hindernis van de dag, met de top op 35 kilometer van de finish. Met de slotklim naar Villars-sur-Ollon komt de echte test echter pas helemaal aan het einde. Ook deze klim is van eerste categorie, met 9,6 kilometer aan gemiddeld 8,1 %. Een eerste echte test dus.

Etappe 4: bergetappe

- woensdag 14 juni

- Monthey - Leukerbad (152,5 kilometer, 2.790 hoogtemeters)

- start om 12u35, aankomst omstreeks 16u35

© tourdesuisse.ch

De tweede bergetappe begint opnieuw rustig, met de eerste 80 kilometer die volledig vlak zijn. Dit is echter geenszins een rustdag: de eerste eliminatie vindt plaats op de klim naar Crans-Montana (eerste categorie: 13,7 km aan 5,6%) en de klim richting finish in Leukerbad kent geen genade (eerste categorie: 19,0 km aan 4,6%). Na de top wacht nog een kleine afdaling om dan weer lichtjes bergop te gaan richting finish.

Etappe 5: bergetappe

- donderdag 15 juni

- Fiesch - La Punt (211 kilometer, 4.710 hoogtemeters)

- start om 10u35, aankomst omstreeks 16u35

© tourdesuisse.ch

Dit belooft een lange en zware dag te worden in de Alpen, met de koninginnenetappe van deze Ronde van Zwitserland. In cijfers uitgedrukt betekent dat 211 kilometer en 4.700 hoogtemeters. Deze keer krijgt het peloton ook amper de tijd om op te warmen want al na twintig kilometer wacht de eerste klim, en dat is meteen de hoogste col van deze ronde. De Furkapass is een col van buiten categorie: 17,2 kilometer lang aan 6,2% gemiddeld. Na de afdaling wacht meteen de Oberalppass (eerste categorie: 10,4 km aan 5,7%), waarna de rust even kan weerkeren richting de Albulapass, opnieuw een col buiten categorie van 18,0 kilometer aan 6,5% gemiddeld. Richting finish wacht daarna echter nog een technische en spannende afdaling.

Etappe 6: heuvelachtige etappe

- vrijdag 16 juni

- La Punt - Oberwil-Lieli (215,3 kilometer, 3.295 hoogtemeters)

- start om 10u45, aankomst omstreeks 16u20

© tourdesuisse.ch

Geen bergetappe, maar vandaag staat de langste etappe op het programma. Meteen na de start moeten de coureurs de Albulapass vijf kilometer vanuit de tegenovergestelde richting als de dag ervoor bedwingen. Met na de lange afdaling meteen de aansluitende beklimming richting Lenzerheide, hebben de renners echter het grootste deel van het hoogteverschil voor deze etappe al achter zich. Na een vlak tussenstuk is het in de laatste 50 kilometer constant stijgen en dalen. De laatste 2,4 kilometer naar de finish gaan bergop en na 216 kilometer in de benen zullen alleen de sterksten van de dag kunnen strijden om de overwinning. Echt iets voor de punchers en klassieke renners.

Etappe 7: heuvelachtige etappe

- zaterdag 17 juni

- Tübach - Weinfelden (183,5 kilometer, 2.517 hoogtemeters)

- start om 12u15, aankomst omstreeks 16u35

© tourdesuisse.ch

Met een startronde vanuit Tübach langs de Bodensee begint de etappe rustig. Dit verandert nog voor halfweg koers met de Rutlenstrasse (eerste categorie: 8,1 km aan 5,6%) en vervolgens moeten de spurters enkele korte maar pittige klimmetjes overwinnen om in de in Weinfelden te kunnen sprinten voor de dagzege. Een ander scenario voor deze etappe is dat zich een sterke kopgroep vormt die de sprintersploegen te slim af kan zijn.

Etappe 8: tijdrit

- zondag 18 juni

- St.Gallen - Abtwil (25,7 kilometer, 415 hoogtemeters)

- start om 13u45, laatste aankomst omstreeks 17u

© tourdesuisse.ch

Eindigen doen we zoals we zijn begonnen: met een tijdrit. Met deze afsluitende race tegen de klok van ruim 25 kilometer ligt het klassement open tot op de slotdag. Deze keer moeten immers ook 400 hoogtemeters overwonnen worden, waardoor grotere tijdsverschillen kunnen ontstaan dan op dag 1. Het parcours begint door de stad Sankt Gallen en wordt zwaarder in het tweede deel, waardoor vooral goed zal moeten worden ingedeeld.