Opnieuw zomerschool: “Voorkomen dat kwetsbare kinderen met achterstand beginnen”

De stad en het OCMW werken hiervoor samen met de vzw Cogilearning in het kader van het flankerend onderwijsbeleid. “Deze zomerschool is specifiek gericht op kinderen van kwetsbare gezinnen en wordt op maat uitgewerkt. De deelnemende kinderen worden de hele periode meegenomen in een speel- en leerervaring waarbij al spelenderwijs en ervaringsgericht de leerstof uit school wordt herhaald en verdiept”, zegt schepen van OCMW en armoedebestrijding Ingrid Erlingen (Vooruit).

“Zomerscholen zijn er gekomen tijdens de coronapandemie en bleken zo succesvol dat ze intussen ingebed zijn in het meerjarenplan van de stad”, vult burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld) aan. “Ze voorkomen dat de meest kwetsbare kinderen in september met een achterstand beginnen aan het nieuwe schooljaar”.

De zomerschool vindt plaats in de gebouwen van STEBO Dilsen in twee groepen van maximum zestien leerlingen tussen 31 juli en 4 augustus en van 7 tot 12 augustus. Deelname is gratis. Kinderen worden toegeleid naar dit initiatief via de scholen en het OCMW. (jth)