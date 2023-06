VIDEO. Historische 24 Uur van Le Mans wordt meteen ontsierd door zware crash: “Oh nee en recht tegen de deur van de piloot!”

De 91e editie startte woensdag met twee vrije trainingen, één overdag (om 14u00) en één ‘s avonds (om 22u00). Daarbij liep het al meteen fout. Casper Stevenson crashte met zijn Aston Martin en werd vervolgens hard geraakt door de wagen van Steven Thomas. Die laatste reed bovendien recht in op de deur van de bestuurder, maar Stevenson kwam er met de schrik vanaf.

Twee jaar na de lancering van het Hypercar-reglement waren er voor deze editie weer veel inschrijvingen in de hoofdklasse. Toyota, dat de uithoudingswedstrijd de afgelopen jaren domineerde, krijgt concurrentie van Porsche, Ferrari, Cadillac en Peugeot. Ook de privéteams Glickenhaus en Vanwall zijn van de partij. In totaal strijden 16 Hypercars voor de overwinning. Hoewel Toyota de eerste drie races van het FIA WEC-kampioenschap domineerde, lijken recente ontwikkelingen het gat met de andere teams te hebben verkleind. Zo zette Ferrari op de testdag van zondag de snelste tijd neer.

De beste acht finishers in elke categorie in de kwalificaties plaatsen zich voor de Hyperpole, die donderdag vanaf 20u00 plaatsvindt. Nog donderdag zijn er twee vrije trainingen. Het startsein van de race (zaterdag om 16u00) wordt gegeven door NBA-ster LeBron James.

Laurens Vanthoor in actie. — © AFP

Negen Belgen

Negen Belgische piloten nemen zaterdag het vertrek tijdens de 24 Uur van Le Mans Een landgenoot komt aan de start in de koninginnencategorie, de Hypercar. Laurens Vanthoor rijdt in een Porsche 963 Hybrid aan de zijde van de Fransman Kévin Estre en de Duitser André Lotterer. Vanthoor start als eerste Belg in de hoofdcategorie sinds Stoffel Vandoorne in 2019. Die werd toen derde.

Vanthoor stond in april nog op het podium tijdens de tweede manche van het FIA WEC-uithoudingskampioenschap in Portimao. Hij behoort tot het kransje van zes piloten dat zondag onder de 3:30 bleef tijdens de testdag.

In de LMP2-categorie komt kleine broer Dries aan de start voor het Oreca Racing Team Turkey. De Engelsman Tom Gamble en de Turk Salih Yoluc zijn zijn teamgenoten. Er is ook het eerste volledig Belgische team sinds 2011 in Le Mans, met Tom Van Rompuy, Ugo de Wilde en Maxime Martin (Oreca DKR Engineering). Het Belgische WRT-team komt met twee wagens zonder landgenoten aan het vertrek.

Sarah Bovy maakt deel uit van een volledig vrouwelijke team in de GTE-Am-klasse. Samen met de Zwitserse Rahel Frey en de Deense Michelle Gatting bestuurt ze een Porsche 911 RSR van het Iron Dames-team. Jan Heylen krijgt, ook in een Porsche, de steun van de Canadees Zach Robichon en de Amerikaan Ryan Hardwick. Alessio Picariello heeft de Italianen Claudio Schiavoni en Matteo Cressoni als ploeggenoten. Tot slot zal ook Ulysse De Pauw, net als Ugo de Wilde in de LMP2, zijn debuut maken in Le Mans. De Pauw zal in een Ferrarri 488 GTE rijden, aan de zijde van de Brit Simon Mann en de Fransman Julien Piguet.