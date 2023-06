Kerkplein is zaterdag autovrij: uitgebreid programma voor jonge Lanakenaren

Zaterdag 10 juni laat het gemeentebestuur van Lanaken het Kerkplein over de allerkleinste inwoners. Die dag wordt alle verkeer - tussen 7 uur ’s morgens en 20 uur ’s avonds - verboden op het Gemeenteplein, in het deel van de Koning Albertlaan vanaf de Jan Rosierlaan tot aan de Pastorijstraat, en in een deel van de Bessemerstraat aan de zuidzijde van de Sint-Ursulakerk met uitzondering van de parking aan Fitness Traffic. In die zone geldt ook parkeerverbod en worden er omleidingswegen voorzien.

De gemeentelijke diensten Mobiliteit en Middenstand werkten gezamenlijk een aantrekkelijk programma uit voor de jongste Lanakenaren. “We voorzien grimeer- en tattoostanden, een zeepbellenact, een ‘gekke fietsenparcours’ van de Kringwinkel, springkastelen voor groot en klein, een waterbar van de Watergroep, stoepkrijt-tekenplekken... en er is een gratis bewaakte fietsenstalling”, zegt schepen van Zconomie Astrid Puts (Open Vld).

Inwoners die toevallig nog oude kinderfietsjes bezitten, kunnen die die dag meebrengen en doneren aan de Kringwinkel. In ruil ontvangen ze een jaar gratis lidmaatschap van de fiets-o-theek of een kortingsbon van de Kringwinkel.

(eva)