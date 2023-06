Hasselt

Een door artificiële intelligentie gecreëerd nummer met de gekloonde stemmen van Drake en The Weeknd zorgt voor onrust bij de platenbonzen. Het liedje ging viraal op sociale media. Is dit een nieuwe bom onder de muziekindustrie? En hoe slaagt AI erin een hit te schrijven? We leenden de stem van Stijn Meuris en zochten het uit.