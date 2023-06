Craig Jones niet langer achter het keyboard van metalband Slipknot

Op sociale media plaatste de band een bericht, dat intussen verwijderd is, met de boodschap “Aan onze fans, Slipknot kondigt aan dat we afscheid hebben genomen van Craig Jones. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

Dat bericht werd verwijderd, maar intussen plaatste de band op Instagram een foto van een nieuw donker masker en schreef erbij “De recente veranderingen van Slipknot zijn gelijkaardig aan ik die probeer mijn leven te veranderen om 3 uur ’s nachts omdat ik niet kan slapen.” Fans speculeren alvast dat het om een nieuw bandlid gaat.

De 51-jarige toetsenist, die zich in 1996 bij de groep aansloot, kon je tijdens optredens herkennen aan zijn stekelige masker. Jones is intussen het vierde lid dat afscheid neemt van de band. Hij reageerde zelf nog niet op zijn vertrek.