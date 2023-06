GEMEENTERAAD. Na de grote overstroming in Bree: nieuw hemelwaterplan moet overlast voorkomen

Bree

Hemelwater- en droogteplan: Schepen van Milieu Mario Knippenberg (N-VA): “Na de grote overstroming in het centrum en delen van Bree in de zomer van 2019 hebben we samen met onder meer Fluvius en de Dienst Waterlopen een plan opgesteld over hoe we met hemelwater en droogte kunnen omgaan. Zo werden al bufferbekkens aangelegd en het nieuwe centrum is voorzien van een ingenieus ondergronds systeem om hemelwater te hergebruiken.” Dries Tyskens (Verjonging): “Op 7 mei stond de fietserstunnel aan de Rode Kruislaan anders weer onder water: hoe kan dat?” Schepen van Openbare Weken Cober (N-VA): “Dit is te wijten aan een probleem in de pompkelder van de tunnel. Dit wordt opgelost door de ingenieurs van AWV.”

Containerpark: “Vorig jaar in september ging het containerpark in Bree dicht en vernamen we dat Bree en Bocholt samen een nieuw containerpark gaan realiseren in Bocholt”, zegt Sietse Wils (Verjonging). “We vernemen nu dat er problemen zijn met de bestemmingsvergunning omdat het toekomstig park grenst aan landbouwgebied. De gemeente Bocholt heeft voor de ontwikkeling van de KMO-site aan het kanaal al twee keer bot gevangen na een klacht bij de Raad van State. We vrezen dat het containerpark hetzelfde lot beschoren is: ondanks deze twijfels heeft Bree echter al 60.000 euro voor de grond in Bocholt betaald. En gaat de termijn wel gehaald worden? Over een jaar zou het nieuwe park gebruiksklaar moeten zijn.” Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (onsBree): “Een containerpark heeft geen invloed op mogelijke landbouwactiviteiten in de onmiddellijke omgeving. Bovendien kan de gemeente Bocholt op haar grondgebied compensatie voor de landbouw voorzien. Dit is doorgesproken en we wachten nu nog op goedkeuring van de deputatie. Als we een go krijgen, kunnen we het park op vrij korte termijn realiseren: dat is bouwtechnisch geen probleem.”

Zwerfvuil: “Het vele zwerfvuil is veel mensen een doorn in het oog: doe hier eens iets aan”, aldus raadslid Lambert Neyens (Verjonging). Schepen van Milieu. Jo Vandersteegen (onsBree): “We zijn geselecteerd in het coaching traject van OVAM en krijgen behalve info ook 30.000 euro om dit project verder aan te pakken.”