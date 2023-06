GEMEENTERAAD. Groen licht voor nieuwe straatnamen in Leopoldsburg: Heidsveld en Burgemeester Steyaertstraat

Leopoldsburg

Straatnamen: Het voorstel om de nieuwe straatnaam Heidsveld toe te kennen aan een weg op de verkaveling tussen de Oudstrijdersstraat en de Zavelstraat kreeg groen licht. Ook de bestaande straatnaam Burgerhof op de verkaveling aan het voormalige internaat van Den Heuvel zal omgedoopt worden tot de Burgemeester Steyaertstraat. Deze nieuwe benamingen kwamen er na advies en op voorstel van de Heemkring Heppen en Erfgoed Leopoldsburg.Op de oppositiebanken betreurden VB en N-VA dat hierbij niet gekozen werd voor vrouwennamen.

Everzwijnen: De gemeenteraad bekrachtigde unaniem het besluit dat de burgemeester eind mei genomen had i.v.m. de jacht op everzwijnen tijdens de maand juni in het Koninklijk Park, het Nieuw Park, de zone Malakoff en de Schrikheide. Daarvoor werd een doorgangsverbod voorzien tijdens de weekdagen van 20 tot 6 uur. “Ondertussen zijn we een week later en werden er een 6-tal evers afgeschoten. Hierbij worden geen nachtkijkers gebruikt door de jagers en ook zeugen met kleine biggen blijven gespaard. Deze jacht is vooral bedoeld om de dieren terug naar het afgelegen militair domein te drijven. In totaal werd dit jaar een 140-tal evers afgeschoten”, verduidelijkte voorzitter Beke (CD&V)

Jaarrekening 2022: De gemeenteraad werd gevraagd om de jaarrekening van 2022 vast te stellen. Financieel directeur Pascal Van De Wiele gaf toelichting bij de cijfers en concludeerde dat ondanks de gestegen energieprijzen en de hoge inflatie 2022 werd afgesloten met een mooi positief resultaat. De schuld van 612 euro per inwoner bedraagt ongeveer de helft van het Vlaams gemiddelde.