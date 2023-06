Rammstein haalt ‘Pussy’ en penis-kanon uit show na beschuldigingen van aanrandingen

Woensdag speelde de Duitse band Rammstein een eerste van vier concerten in München. Nadat frontman Till Lindemann (60) van aanranding is beschuldigd, wijzigde de band de setlist en de podiumact.

Normaal is het nummer Pussy hét hoogtepunt van een Rammstein-concert. Dan komt frontman Till Lindemann op een immens kanon in de vorm van een penis de scène opgereden en besproeit het publiek met wit schuim. Het beeld is zo grof dat YouTube een leeftijdsbevestiging vraagt als je het Pussy-filmpje wil zien.

Maar woensdag in München heeft de band het nummer niet gespeeld. De krant Bild weet van bronnen dicht bij Rammstein, dat dit aangeeft dat de band de beschuldigingen ernstig nemen. Twee weken geleden dienden vrouwen klacht in tegen Rammstein-frontman Till Lindemann. Zij beweren dat ze tijdens en na het concert zijn aangerand door Lindemann, nadat ze eerst verdoofd werden. Daarom allicht ook dat Lindemann tijdens het concert van woensdag tijdens de tweede helft geen acht minuten zoals normaal van het podium verdween, maar slechts drie minuten.

Rammstein speelde woensdag zijn eerste van vier concerten in het Olympiastadion van München. 60.000 fans kwamen kijken, velen van hen stonden al om 13.30 uur klaar aan de poorten. Het concert opende met Rammlied, gevolgd door Links 2-3-4. De klassieke opener. Maar toch was het dan al niet business as usual. Vooraan, was er deze keer geen row zero, dat is een speciale zone vooraan het podium, waar vrouwelijke geselecteerde fans de show mogen bijwonen. En naast het podium was er deze keer een awareness-tent, exclusief voor de vrouwelijke concertgangers.

Het is niet dat Rammstein zichzelf helemaal censureerde. Tijdens het nummer Puppe kwam Till Lindemann ook woensdag weer met een kinderkoets het podium opgereden, waarin hij een pop roosterde.

Vertrouwen

Tegen het einde van het concert kwam de song Rammstein. Tijdens dat lied boog Till Lindemann zich naar voren om zijn publiek toe te spreken: “Ik wil dat jullie mij begrijpen. Ik wil dat jullie ons vertrouwen.”

Helemaal op het einde van het concert knielde de band.