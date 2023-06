Marianne Ossewaarde schiet zich tot koningin bij Sint-Martinus Niel-bij-As

Onder het oog van het aanwezige publiek werd het een spannende namiddag. Uiteindelijk knalde Marianne Ossewaarde omstreeks 16.55 uur de vogel naar beneden. Twirre Ramaekers haalde het bij de jeugd en Zbignieuw Jankowski werd dorpskoning. De koningen werden ceremonieel gekroond, waarna er werd rondgegaan met de koningssoep. Het was pas de tweede keer in de geschiedenis van de schutterij dat dames deelnemen aan het koningschieten. Het is ook meteen voor de tweede keer dat een dame de koningsvogel naar beneden schiet. Koningin Marianne zal de schutterij een jaar lang vertegenwoordigen. Marianne is samen met haar man Peter en zoon Edwin lid van het trommelkorps. Ze is buschauffeur bij de Vrije Basisschool in As. De kinderen worden vanaf nu dus dagelijks door een echte koningin vervoerd.Binnenkort zal er, zoals de traditie het wil, versierd worden aan de woning van de nieuwe koningin, waarna er gezellig een glaasje wordt gedronken en een hapje gegeten in het schutterslokaal.