Leerlingen van Don Bosco Helchteren maken val voor Aziatische hoornaar

De leerlingen gebruikten 3D-printing om een kegel te maken. Om de hoornaar te vangen, moet de kegel zodanig ontworpen worden dat de hoornaar er gemakkelijk in kan vliegen, maar moeilijk kan ontsnappen. Het ontwerp moet rekening houden met de grootte en vorm van de hoornaar en tegelijkertijd voorkomen dat andere insecten gevangen worden. Het kan ook nuttig zijn om aantrekkelijke lokstoffen in de val te plaatsen om de hoornaar aan te trekken.Deze innovatieve benadering is een sprekend voorbeeld van STEM-onderwijs in een technische school (Science, Technology, Engineering en Mathematics).Door te experimenteren met 3D-printing en het ontwerpen van de val, leren de leerlingen niet alleen over technologie en engineering, maar ook over milieubescherming en het belang van het behoud van inheemse soorten.