Kinderen van de Boelehoef in Pelt kunnen op straat spelen

Omdat Infrabel sinds 2 juni aan het spoor aan het werken is, zijn er omleidingswegen waardoor de kinderen van de Boelehoef kunnen genieten van een soort speelstraat.

Meestal is het verkeer in de straat zeer druk en rijden de auto's ook zeer snel. De kinderen kunnen dus nooit op straat spelen. Nu het spoor is afgezet en de auto's hierdoor omgeleid worden, hebben de kinderen volop de kans om eens te genieten van de rust. Het stoepkrijt werd bovengehaald en ze lieten hun creativiteit de vrije loop.