Tuinhier Bilzen organiseert eerste ‘Ten tuine van…’

Als variant op de klassieke Open Tuinen wilden de organisatoren van dit bezoek vooral een kennismoment maken. Daarom was deze actie enkel bedoeld voor de eigen leden, die zich hadden ingeschreven. Met een 25-koppig groepje kon de ontdekkingsreis in deze tuin van start gaan. Als een volleerde gids loodste Benny zijn bezoekers door de gevarieerde tuin. Na wat uitleg over hoe hij de tuin bij de start in gedachten had en hoe dit door de jaren heen evolueerde, kwamen eerst de appel-, peren- en pruimenbomen aan bod. Opvallend is dat in deze tuin vooral gestreefd wordt naar biodiversiteit. Nuttige bloemen in het gras, aanplant van speciale struiken, het aanleggen van een mooi stukje wilde bloemenweide, oorwormpotjes in de fruitbomen enzomeer. Alles om een zo divers mogelijk arsenaal aan nuttige insecten aan te trekken. Vooral de bijen moeten hun weg kunnen vinden. Na de boomgaard kwam de groentetuin aan bod. Deze tuin is opgesteld in verhoogde bakken van gerecycleerd materiaal. Een ideetje dat Benny opdeed bij de eerste voordracht van Tuinhier Bilzen zeven jaar geleden. Vele samenkomsten van de vereniging waren voor Benny het moment om weer wat aan de tuin toe te voegen. Zo kwam er ook na een avondje over ‘Bloemenborders’ net voor de eerste lockdown een mooie bloemenborder bij.Na de rondleiding kon iedereen onder een prachtig lentezonnetje gezellig samen genieten van een lekker tasje koffie en heerlijke Limburgse vlaai. De eerste ‘Ten tuine van‘ mag een succes genoemd worden. "De bedoeling was dat wie haar/zijn tuin zou openstellen met een eigen verhaal de rondleiding zou stofferen. Wij hebben een handje toegestoken bij de voorbereiding. Zeg maar een draaiboek opgesteld", zo klinkt het bij de organisatie. "Maar ook belangrijk was dat Benny in dit geval zijn eigen vragen in zijn eigen tuin aan de groep kon stellen. Zo stelde hij zich vragen bij de juiste positie van bijenkastjes, hoe de bloemenweide in stand te houden, wat te doen met een maretakje in een fruitboom, de verzorging van de te kleine tomatenplanten, waarom de vlinderlavendel openvalt en stopt met groeien, wat het verschil is tussen voorjaars- en zomerbloeiers en hoe en wanneer te snoeien... Het is dan ook mooi vast te stellen hoe de aanwezige leden actief probeerden oplossingen aan te bieden. Iedereen vanuit haar/zijn eigen expertise. En daar zijn we als tuinvereniging trots op. Een weerkerend gespreksonderwerp tijdens deze namiddag was het probleem van de Aziatische Hoornaar. Blijkbaar leeft er bij onze leden toch een vraag om wat ondersteuning om deze invasief op te sporen en welke instanties ter hulp kunnen inroepen."