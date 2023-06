Carrefour verlaagt opnieuw prijzen

Carrefour verlaagt de prijzen van een honderdtal producten in ons land. Het is de tweede maand op rij dat de Franse supermarktketen prijzen verlaagt.

Begin mei verlaagde Carrefour de prijzen van een honderdtal producten. Het ging toen vooral om producten die vaak worden gekocht, zoals bloem of toiletpapier. Vanaf donderdag volgt een tweede prijsverlaging, opnieuw voor een honderdtal producten. De focus ligt op seizoensproducten - denk aan ijs - en alledaagse producten zoals boter, eieren en waspoeder.

Die prijsverlaging gebeurt tegen een achtergrond van dalende grondstofprijzen, aldus de keten. Carrefour zegt zo de koopkracht van de Belgische huishoudens te willen stimuleren.

De prijsverlaging bij Carrefour en andere supermarkten is relatief, zo merken specialisten eerder al op. Zo verlaagt de keten in juni een honderdtal producten in prijs, terwijl het assortiment van een Carrefour Hyper zo’n 20.000 referenties telt. Marktonderzoeksbureaus wezen er ook op dat supermarkten de voorbije weken meer prijzen verhoogden dan ze verlaagden.