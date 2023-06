Man met mes valt jonge kinderen aan in speeltuin in Franse Annecy: drie kleuters in levensgevaar

Man met mes valt jonge kinderen aan in speeltuin in Franse Annecy. — © rr

Volgens de Franse krant Le Dauphiné vond de aanval donderdagvoormiddag rond 9.45 uur plaats in een kleine speeltuin, nabij de Pont des Amours in Annecy (departement Haute-Savoie), waar een groep kinderen uit een naburige kleuterschool aan het spelen was. Daarbij vielen minstens zeven gewonden, onder wie zes kinderen, vermoedelijk rond de drie jaar, aldus lokale media. Drie van hen zouden in levensgevaar verkeren.

De hulpdiensten, de politie en het leger kwamen ter plaatse om de kinderen te verzorgen en de omgeving te beveiligen.

“Geschreeuw deed ons beseffen dat het echt was”

De dader droeg volgens getuigen een tulband en zou volgens lokale media een Syrische asielzoeker (geboren in 1991) zijn. Hij zou ook gewond geraakt zijn, maar kon intussen worden overmeesterd en werd al opgepakt, zo bevestigt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op Twitter. Volgens krant Le Figaro stond de man nog niet bekend bij de ordediensten.

“Het was duidelijk dat de kleine kindjes zijn doelwit waren”, zo verklaart een ooggetuige aan France Bleu over de dader. “Enkele aanwezigen probeerden hem bang te maken, waarna hij het op een lopen zette en de politie hem kon overmeesteren. Hij sprak Engels. In het begin dachten we allemaal dat het in scène was gezet, maar het geschreeuw deed ons beseffen dat het echt was. Die man was in de war.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Premier Elisabeth Borne is ondertussen onderweg naar Annecy, meldt persagentschap AFP. Op initiatief van Yaël Braun-Pivet, de voorzitter van het Frans parlement, hielden regerings- en parlementsleden donderdag een minuut stilte.

François Astorg, de burgemeester van Annecy, heeft intussen gereageerd op Twitter. “Een verschrikkelijke aanval vanmorgen. Al mijn gedachten gaan naar de slachtoffers en hun families.”