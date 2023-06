‘Hangry’ toeriste kan ogen niet geloven wanneer ze haar broodje wil opeten: “7 euro en ik kan dit in één hap opeten”

Emily McDonald (23) was tijdens een reisje naar het Italiaanse Napels een beetje kwaad aan het worden omdat ze honger had - hangry dus - en was een broodjeszaak binnengestapt om iets te eten te kopen. De Canadese studente had zeven euro uitgegeven aan een panini waarvan ze hoopte dat er veel kaas op zou liggen, maar toen ze de doos opende, werd ze nog kwader om vervolgens in lachten uit te barsten. “Zeven euro”, klinkt het in het video die al talloze keren werd bekeken op sociale media. “En ik kan dit in één hap opeten.” Ze ging verhaal halen in de broodjeszaak en werd na een korte discussie ruimschoots gecompenseerd voor het euvel. “Mijn sandwich kreeg een upgrade...”