Werd deze wegmarkering in ‘dronken toestand’ aangebracht? “We volgen gewoon de wegcode”

Wie via de Hoogleedsesteenweg het stadscentrum van Roeselare inrijdt, kijkt ongetwijfeld op van de recent aangebrachte wegmarkeringen. Sommige passanten denken misschien dat de belijner een glaasje te veel op had bij het aanbrengen van de markeringen.

“Dat is niet zo. We volgen de wegcode en brachten deze wegmarkeringen aan ter voorbereiding van de invoering van de ruime zone 30 in het centrum van Roeselare”, zegt schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V).

Op 1 september wordt bijna het hele centrum van Roeselare zone 30. Inmiddels werden ter voorbereiding van die grote verandering al verschillende poorteffecten gecreëerd op invalswegen. Zo werden er aanpassingen doorgevoerd in de Brugsesteenweg, Iepersestraat en in de Hoogleedsesteenweg. In die laatste straat verdween het beurtelings parkeren en werden verschillende nieuwe parkeervakken geschilderd aan beide kanten van de straat. De middellijn die onlangs geschilderd werd, houdt rekening met die vele parkeervakken en kronkelt over de weg.

“We kunnen goed geloven dat mensen die het een eerste keer zien dit erg opmerkelijk vinden”, zegt de schepen. “Maar we volgen gewoon de wegcode. Doordat er verschillende nieuwe parkeerstroken zijn, dienen de wagens nu een dergelijk parcours te volgen.” De stad plant in de toekomst een grondige evaluatie om te kijken of de wegmarkeringen al dan niet zullen blijven.