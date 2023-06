WhatsApp lanceert toepassing om grote groepen te bereiken

Channels is bedoeld voor communicatie in één richting: de boodschap beantwoorden zal niet kunnen.

Met de nieuwe feature zal men teksten en foto’s kunnen versturen, maar ook video’s, stickers of polls. Gebruikers van Whatsapp zullen de ‘Channels’ die hen interesseren in een apart tabblad kunnen terugvinden, los van hun privécontacten en -groepen.

De contactnummers binnen het nieuwe communicatiekanaal blijven onzichtbaar, en de berichten zullen ook na dertig dagen verdwijnen.

De toepassing wordt eerst uitgerold in Singapore en Colombia, kondigt moederbedrijf Meta donderdag aan. Ook internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie of sportteams als FC Barcelona en Manchester City testen de toepassing. De bedoeling is om Channels geleidelijk in meer landen uit te rollen.

Er wordt intussen ook nagedacht over nieuwe toepassingsmogelijkheden voor dit communicatiekanaal. Zo zou men bijvoorbeeld betaaldiensten kunnen toevoegen voor bedrijven.