België telt 113.000 inwoners meer

België zag het aantal inwoners het voorbije jaar toenemen met meer dan 113.000 tot 11.697.557 in totaal. Dat blijkt uit de jongste gegevens van Statbel, die donderdag werden gepubliceerd.

De bevolkingsgroei lag een stuk hoger dan normaal, zegt het Belgische statistiekbureau (+0,98 procent in plaats van ongeveer +0,5 procent). Een verklaring moet worden gezocht bij de internationale migratie en meer bepaald de oorlog in Oekraïne.

Het internationaal migratiesaldo (aantal immigraties versus emigraties) was in 2022 positief (+116.554). Het natuurlijke saldo (geboorten versus overlijdens) was negatief (-2.787).