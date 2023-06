Minister Caroline Gennez onderzoekt of ze B-Fast naar Oekraïne kan sturen

De regio rond het Oekraïense Cherson staat onder water na een dambreuk. “Ik zou mijn collega’s in de regering durven voorstellen om te onderzoeken om een B-Fast-team ter plaatse te sturen”, zei Gennez in ‘De ochtend’ op Radio 1. Of het ook gebeurt, is echter nog niet zeker. Er wordt wel al overleg over gepleegd en er is ook al contact met Oekraïne.

“B-Fast is zeer hands on”, aldus de minister. “Zij hebben ervaring. Ze hebben recent nog een team naar Italië gestuurd om de gevolgen van de overstroming te gaan counteren.”

“Het punt zal vrijdag op de agenda van de ministerraad komen”, gaf Gennez aan. “Maar we moeten ook zorgen dat we goed gecoördineerd handelen en samenwerken met de hulporganisaties ter plaatse. Het heeft geen zin om elkaar daar voor de voeten te lopen.”