Belgian Cats vatten tegen wereldtopper China laatste fase van EK-voorbereiding aan

Hoog bezoek vanavond in Sportcampus Lange Munte (20.30 uur) in Kortrijk: de Belgian Cats, nummer 7 van de wereld, ontvangen niemand minder dan China. De Chinese dames fonkelen na het ongenaakbare Amerika op de tweede stek op de wereldranking.

China is momenteel aan een Europese tournee bezig. Er werd gewonnen in Italië (FIBA 14), een tegenstander in de groepsfase volgende week op het EK in Israël/Tel Aviv van de Belgian Cats, en tweemaal verloren in Frankrijk (FIBA 6).

Sinds ex-NBA-ster Yao Ming (2m29, ex-Houston Rockets) bondsvoorzitter werd van de Chinese basketbalfederatie werd er naast het 3X3-project vooral ook enorm veel geïnvesteerd in het vrouwenbasketbal. Met verschillende speelsters van groter dan 1m90 en zelfs twee meter (Yueri Li 2m00, Xu Han 2m05) rukte China de voorbije jaren op naar de tweede plaats op de wereldranking. Op de Olympische Spelen in Tokio werden ze vijfde en vorig jaar op het WK in het Australische Sydney veroverden ze zilver nadat in de finale werd verloren van Amerika.

Voor de Belgian Cats vormen de twee wedstrijden, vanavond in Kortrijk en zaterdag (18 uur) de uitwuifwedstrijd in de Leuvense Sportoase, dus een stevige laatste test vooraleer af te reizen naar het EK in Tel Aviv. Emma Meesseman en co. trekken met ambitie naar dat vierde opeenvolgende EK en gaan voor een derde medaille.

Koop een Belgian Cat-fanshirt en win een reis voor twee naar Eurobasket

Voor de wedstrijd van vanavond in Kortrijk zijn nog een hondertal ticktes beschikbaar. De fans die tevens een unieke fanshirt kopen, vanavond in Kortrijk en of zaterdag in Leuven, maken zelfs kans om mee met de Cats naar het EK te gaan. Voor elk verkocht fanshirt komt een nummer in de loterij. Zaterdag na de wedstrijd in Leuven wordt door een Belgian Cat een winnend lot getrokken. De prijs? Een trip voor twee naar het EK.