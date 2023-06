Groen wil ‘boekensprong’ in lagere scholen

De Vlaamse regering zou volgens Groen voor alle lagere scholen in Vlaanderen in honderd boeken moeten voorzien. Volgens Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman kunnen die scholen op die manier een ‘boekensprong’ realiseren en het leesniveau van leerlingen helpen verbeteren.

Voor de maatregel zou 5,4 miljoen euro nodig zijn. “Dat is maar één 70ste van het bedrag van 375 miljoen euro dat de regering heeft geïnvesteerd in de digisprong”, zegt Meuleman, die haar voorstel via een amendement op de onderwijsbegroting indient.

De recente slechte resultaten in de PIRLS-toetsen deden het debat over de leesvaardigheid van onze tienjarige leerlingen opnieuw oplaaien. Uit dat onderzoek bleek dat de scores van Vlaamse leerlingen de afgelopen jaren sterk achteruitgingen. Ten opzichte van de meting in 2016 liepen ze een achterstand op vergelijkbaar met tien maanden. Daarmee is Vlaanderen een van de sterkste dalers.

De Vlaamse regering probeert met verschillende initiatieven iets te doen aan het dalende leesniveau, denk bijvoorbeeld aan het ‘Leesoffensief’. Maar volgens oppositiepartij Groen zijn er meer inspanningen nodig. De partij wijst op studies waaruit blijkt dat de aanwezigheid van boeken in de directe leefomgeving van kinderen cruciaal is. Daarbij speelt niet alleen de thuisomgeving een rol, maar ook de schoolomgeving.

Maar het aantal schoolbibliotheken daalde de voorbije vijf jaar met zeven procent. Daarom pleit Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman voor een ‘boekensprong’. Een knipoog naar de digisprong die de Vlaamse regering op digitaal vlak heeft gemaakt tijdens de coronacrisis. De regering maakte toen 375 miljoen euro vrij om de achterstand op het vlak van digitalisering en ICT in te halen.

Met de boekensprong zou de regering voor elke basisschool in honderd boeken kunnen voorzien. “Met dit voorstel willen we een start maken voor schoolbibliotheken in alle lagere scholen in Vlaanderen”, zegt Meuleman.