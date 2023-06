Met dank aan historische match van Nikola Jokic én Jamal Murray: Denver komt opnieuw op voorsprong in NBA-finale

Denver heeft zich woensdagavond op een 2-1-voorsprong gehesen in de NBA-finale. De Nuggets versloegen in de derde finalewedstrijd Miami Heat met 94-109. Uitblinkers Nikola Jokic en Jamal Murray waren beiden goed voor een ‘triple-double’. Het is de eerste keer in een finalewedstrijd in de NBA dat twee spelers van dezelfde ploeg driemaal dubbele punten laten optekenen.