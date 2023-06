Hij uit zijn steun voor Rusland in de oorlog met Oekraïne, hij beledigt de Oekraïense president Volodimir Zelenski, hij verspreidt complottheorieën over 9/11 en Jeffrey Epstein en hij mijmert zelfs even over buitenaards leven. Een nieuwe video van voormalig Fox News-presentator Tucker Carlson doet heel wat stof opwaaien.