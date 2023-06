Wout van Aert vroeg zelf om andere voorbereiding richting Tour: “Hij raakt niet gemotiveerd van ieder jaar hetzelfde”

Zondag is het zover, dan gaat Wout van Aert (28) opnieuw koersen. In de Ronde van Zwitserland, samen met onder meer Remco Evenepoel en met een winterse hoogtestage achter de kiezen. “We wilden met Wout die extra hoogteprikkel hebben op 3.000 meter”, aldus performance coach Mathieu Heijboer in een interview met In De Leiderstrui.

“Verkleedpartij” schreef Van Aert onlangs op zijn Strava na een nieuw ritje in barre omstandigheden. De voorbije dagen was het gelukkig beter weer in de Zwitserse bergen, waar onze landgenoot zijn stage afsloot met ritjes van 863 en 2.781 hoogtemeters. Een geslaagd verblijf.

“Uiteindelijk hebben ze tot nu toe alles kunnen doen wat ze moesten doen, weliswaar in slechte omstandigheden”, aldus Heijboer. “Uiteraard monitoren we iedere dag hoe de training wordt ervaren, want de belasting op het lichaam wordt wel wat hoger door die slechte omstandigheden. Ze hebben kunnen trainen, maar wel met een regenjas aan in plaats van met zonnebrand. Het is in heel Europa niet best qua weer, behalve in België en Nederland momenteel. Verder wilden we met Wout die extra hoogteprikkel hebben op 3.000 meter en dat is niet 1, 2, 3 ergens anders ingericht.”

Van Aert won vorig jaar de groene trui in de Tour. — © BELGA

Na Tour ook nog WK

Vorig jaar reed Van Aert nog de Dauphiné, nu werd er bij Jumbo-Visma voor een andere aanloop gekozen. Al had Van Aert daar zijn zegje in gedaan.

“Wout is iemand die graag nieuwe uitdagingen en omstandigheden opzoekt” Mathieu Heijboer - Performance coach

“Er zit zeker een idee achter”, klinkt het. “Wout is iemand die graag nieuwe uitdagingen en omstandigheden opzoekt. Hij raakt niet gemotiveerd van ieder jaar hetzelfde stramien en dus gaf hij al in een vroegtijdig stadium aan dat hij graag de Tour zou doen, maar dat hij de voorbereiding graag anders zou willen invullen. Hij is eerder in 2021 al eens op 3.000 meter geweest, in aanloop naar het WK in België en dat wilde hij nog eens herhalen. Ook voor die extra hoogteprikkel richting de Tour, maar ook omdat hij na de Tour nog goed wil presteren op het WK. Zijn hoogtestage is daarom verlengd met een week en dat gaat in goed overleg. We kijken altijd heel goed naar hoe het in het totale plaatje past. Het hoofddoel is dat hij zo goed mogelijk in de Tour is en we denken dat dat op deze manier heel goed gaat lukken.”