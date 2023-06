Brandweermannen blussen hele nacht door: straks volgt grote controle op Mosa-RT

De laatste autopomp van de brandweer is donderdagochtend rond 7 uur pas vertrokken op de campus Mosa-RT. Woensdagavond ontstond er een zware brand in de houtafdeling van de middelbare school.

“Straks volgt er nog een grote controle door de brandweer en kan bekeken worden hoe groot de schade is,” zegt burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere. Volgens de eerste berichten zou een groot deel van de houtafdeling van de school volledig in de as zijn gelegd. De gebouwen rondom - waaronder ook de lerarenkamer - zijn gevrijwaard maar er is wel rook- en geurschade.

© rr

Woensdagavond laat liet de schooldirectie na een crisisvergadering al aan alle leerlingen - ongeveer 2.000 - weten dat er vandaag - donderdag - geen les wordt gegeven. Of er vrijdag nog les is, wordt in de loop van de dag bekendgemaakt.

