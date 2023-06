Neem uw agenda erbij: dit zijn de voorbereidingsprogramma’s van alle eersteklassers

De competitie in de Jupiler Pro League is vier dagen gedaan en donderdag blazen Anderlecht en OH Leuven als eersten van alle eersteklassers al opnieuw verzamelen. Hun seizoen eindigde dan ook al op 23 april. De nieuwe voetbaljaargang begint dus al. Hierbij de voorbereidingsprogramma’s van de eersteklassers in zoverre die al bekend zijn.