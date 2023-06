Tom Holland stopt jaar met acteren: “Laatste rol heeft me gebroken”

Holland is momenteel bezig met de promotie van ‘The crowded room’, een thrillerserie van Apple TV+ waarin hij een personage speelt dat losjes gebaseerd is op “de campusverkrachter” Billy Milligan. Dat is een Amerikaanse man die beweerde 24 alternatieve persoonlijkheden te hebben en was de eerste persoon die niet schuldig bevonden werd wegens krankzinnigheid op basis van een dissociatieve identiteitsstoornis.

Naast het spelen van een personage met een ernstige psychische aandoening was Holland ook producer van de serie, een zware combinatie. “Ik ben geen onbekende in hard werken”, zo zegt hij in een interview met Extra. “Ik heb altijd geleefd volgens het idee dat hard werken goed is, maar langs de andere kant heeft deze serie me echt gebroken. Er kwam een tijd dat ik een pauze nodig had. Ik verdween en ging een week naar Mexico, om me gewoon op het strand neer te leggen. Nu neem ik een jaar vrij - als gevolg van hoe zwaar deze serie wel was. Ik ben wel opgewonden om te zien hoe het afloopt, ik heb het gevoel dat het harde werk niet voor niets is geweest.”

In een gesprek met Entertainment weekly had Holland al verklaard dat hij ermee worstelde om zijn personage los te laten en dat hij zelfs even had overwogen om zijn hoofd kaal te scheren om “iemand anders in de spiegel te zien”. “Ik zag mezelf in hem, in mijn persoonlijke leven. Ik herinner me dat ik thuis instortte en dacht: ik ga mijn hoofd scheren. Ik moet mijn hoofd scheren, want ik moet van dit personage af. Het was anders dan alles wat ik ooit had meegemaakt.”

Holland speelt samen met Amanda Seyfreid in ‘The crowded room’. De serie, geschreven door ‘A beautiful mind’-scenarist Akiva Goldsman, start vrijdag op Apple TV+.