Actrice Shannen Doherty: “Borstkanker is uitgezaaid naar mijn hersenen”

Doherty plaatste dinsdag een video over haar kankerbehandeling op Instagram. “Op 5 januari toonde een CT-scan uitzaaiingen in mijn hersenen”, zegt de actrice, in tranen. “Op 12 januari volgde de eerste bestralingsronde.

Doherty werd voor het eerst gediagnosticeerd met borstkanker in 2015. Twee jaar later ging ze in remissie, maar in 2020 kondigde ze aan dat de kanker was teruggekeerd en uitgezaaid. “Ik ben bang”, vervolgt de actrice in de Instagram-video. “Ik ben extreem claustrofobisch, maar ik heb het geluk dat ik geweldige artsen heb.”