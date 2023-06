Vorstin Elisabeth von Bismarck overleden

In Duitsland is vorstin Elisabeth von Bismarck zondag op 84-jarige leeftijd overleden. Ze was de weduwe van vorst Ferdinand von Bismarck, en de dochter van de vroegere burgemeester van Knokke graaf Léon Lippens en zus van oud-burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens.

De Belgische Elisabeth Lippens trouwde in 1960 met vorst Ferdinand von Bismarck, de achterkleinzoon van de grondlegger van het Duitse keizerrijk Otto von Bismarck (1815-1898). Ze kregen vier kinderen: Carl-Eduard, Gottfried, Gregor en Vanessa.

De grote passie van Elisabeth von Bismarck was de vlindertuin op het Bismarck-landgoed in Friedrichsruh, in het noorden van Duitsland. Decennialang bekommerde ze zich over de tropische serre met 800 vlinders van 40 verschillende soorten.