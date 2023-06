Chinese scanners van douane vormen veiligheidsrisico

Minister van Financiën Vincent Van Peterghem (CD&V) zei in februari 2021 nog dat er geen aanwijzingen waren dat de scanners een veiligheidsrisico inhouden.

Maar volgens het arrest kwam de federale overheidsdienst Financiën “bij nader onderzoek tot de vaststelling dat inderdaad potentiële veiligheidsrisico’s kleefden aan Nuctech”.

De Staatsveiligheid zou onder meer gewezen hebben op banden met de Tsinghua-universiteit in Peking, waaruit het bedrijf is ontstaan. Die universiteit zou een rol spelen bij cyberspionage en andere defensieprojecten van China.

Scanners toch blijven gebruiken

De douane blijft wel werken met de aangekochte scanners. “Maar ze zullen standalone functioneren. Ze worden dus niet aangesloten op een centraal gegevensnetwerk, waar het belangrijkste veiligheidsrisico zich situeert”, zegt de woordvoerder van ­Financiën in De Tijd.

De zaak voor de Raad van State was aangespannen door de Poolse vestiging van Nuctech na een nieuwe bestelling van röntgenscanners. Nuctech werd niet ingelicht over de aanbesteding, in tegenstelling tot twee Britse concurrenten. De Raad van State oordeelde dat veiligheidsbelangen een goede reden waren om Nuctech te weren.