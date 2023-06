Zelenski “gechoqueerd” door gebrek aan internationale hulp na verwoesting stuwdam

“De Verenigde Naties en de vertegenwoordigers van het Rode Kruis zijn hier niet. Na al die uren zijn ze er nog altijd niet”, zegt hij in een interview dat is uitgezonden door de Duitse media Welt TV en Bild. “We hebben geen respons gehad. Ik ben geschokt. Dit zijn de instanties die er moeten zijn om mensenlevens te redden.”

“Elke persoon die daar sterft, is een vonnis over de bestaande internationale architectuur en internationale organisaties die vergeten zijn hoe ze levens kunnen redden. Als een internationale organisatie niet aanwezig is in het rampgebied, betekent het dat ze helemaal niet bestaat of niet capabel is om te functioneren”, aldus Zelenski in zijn dagelijkse toespraak.

De Oekraïense president zegt dat de overstromingen mensenlevens hebben geëist. “Mensen en dieren zijn gestorven. Vanaf de daken van ondergelopen huizen zien mensen de verdronken mensen voorbij drijven.” Volgens lokale media zijn zeker drie personen overleden in de buurt van Cherson.

Zelenski haalt ook fel uit naar de Russische troepen op de zuidelijke oever van de rivier de Dnjepr. “Als onze soldaten proberen om mensen te redden, worden ze van een afstand beschoten door de bezetters.”

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, heeft wel aangekondigd dat hij donderdag een bijeenkomst van de NAVO-Oekraïne-commissie zal voorzitten naar aanleiding van de vernieling van de stuwdam. Dmitro Koeleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, zal via videoconferentie ook deelnemen aan het overleg.

Het VN-bureau voor humanitaire zaken zegt dan weer dat er een team in Cherson is om de hulpverlening te coördineren, en dat al 12.000 flessen water en 10.000 zuiveringstabletten zijn uitgedeeld.

De Wereldbank heeft gezegd dat het Oekraïne zal helpen door een snelle evaluatie van de schade en noden uit te voeren.