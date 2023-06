ROLAND GARROS. Casper Ruud verschalkt Holger Rune opnieuw in vier sets

Casper Ruud (ATP 4) heeft zich als vierde en laatste man voor de halve finales van het grandslamtoernooi van Roland-Garros geschaard. De 24-jarige Noor triomfeerde woensdagavond in zijn kwartfinale na 2 uur en 44 minuten in vier sets tegen de Deen Holger Rune (ATP 6): 6-1, 6-2, 3-6 en 6-3.

In de halve eindstrijd ontmoet Ruud de Duitser Alexander Zverev (ATP 27). Laatstgenoemde nam eerder op de dag in een viersetter de maat van de Argentijn Tomas Martin Etcheverry (ATP 49). In de andere halve finale staan de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP-1) en de Serviër Novak Djokovic (ATP-3) tegenover elkaar.

De affiche tussen Rune en Ruud was een heruitgave van de kwartfinale van vorig jaar. Toen haalde de Noor het ook al in vier sets van de Deen. Ruud zou uiteindelijk in de finale ten prooi vallen aan de Spaanse gravelkoning Rafael Nadal.

