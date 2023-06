“Zomers warm met veel zon en een kleine kans op een lokale bui”

In de loop van de namiddag zullen er boven het Ardense reliëf meerdere buien ontstaan, soms vergezeld van onweer. In Limburg blijft het op de meeste plaatsen of mogelijk zelfs overal droog. Een lokale bui is echter niet volledig uitgesloten.

De temperatuur loopt op naar zomerse waarden tussen 25 en 27°C. Dit bij een zwakke tot meestal matige noordoostenwind.

Tijdens de nacht naar vrijdag blijft het droog. De temperatuur zakt naar een minimum rond 15°C.

Vrijdag klimt het kwik naar maxima dicht in de buurt van 30°C.

