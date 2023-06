ZZ Leiden wint ook return van Charleroi in BNXT play-offs

Geen problemen voor ZZ Leiden in de return van de halve finale van de BNXT play-offs. De Nederlanders wonnen na de heenmatch (67-86) ook de return en met 71-58. In de finale (best of three, 9, 11 en 13 juni) neemt Nederlands kampioen ZZ Leiden het vanaf vrijdag tegen Belgisch kampioen Oostende op.

Charleroi keek na de grote nederlaag in de heenwedstrijd en in de eigen Dôme tegen een bijna onmogelijke opdracht aan. De Spirous bleven in de eerste helft via Jhivvan Jackson (23 punten, 9 rebounds) wel in het spoor van de Nederlandse kampioen: 19-18 en 38-34. In de tweede helft nam ZZ Leiden wel afstand. Luuk Van Bree (13 punten) en Thomas Rutherford (9 punten, 13 rebounds) waren mee de bezielers van de 60-47 bonus. In het slotkwart drukten de Nederlanders verder door en wonnen uiteindelijk met 71-58.

Het seizoen zit er voor een jong Spirou Chaleroi meteen op. ZZ Leiden opent vrijdag de finale van de BNXT play-offs in en versus Oostende. De Nederlanders wonnen vorig jaar de eerste editie van de BNXT play-offs door in de finale te winnen van Donar Groningen.

ZZ Leiden-Charleroi 71-59

Kwarts: 19-18, 19-16, 22-13, 11-11

ZZ Leiden: Collins 12, Hammond 3, Ververs 2, Van Bree 13, Rutherford 9, Bouwkneckt 5, Van Den Elzen 10, Schaftenaar 5, Bos 0, Kruithof 4, Venskus 8

Charleroi: M. Samardzic 4, Schoepen 3, Makwa 2, Jackson 23, Kuta 7, Fogang 0, Libert 3, Adzeh 6, V. Samardzic 4, , Lisboa 4, Prepelic 0, Izaw Bolavi 0