Volgens de Franstalige krant ‘Le Soir’ sturen Spa en Zandvoort nu zélf aan op een beurtrol. Daarbij zou België de F1 ontvangen in de even jaren en Zandvoort in de oneven. Maandag vindt in Londen een vergadering met de F1 plaats, waarop ze dat voorstel op tafel zouden leggen.