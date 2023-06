Nils Eekhoff wint proloog in ZLM Tour: “Blij met eerste profzege”

Nils Eekhoff (Team DSM) heeft woensdagavond de proloog van de 34e ZLM Tour (cat. 2. Pro) gewonnen. In de straten van het Nederlandse Heinkenszand, de geboorteplaats van wielerlegende Jan Raas, maalde de 25-jarige Nederlander 6,6 kilometer af in 7:27. Dat was een seconde sneller dan de Australiër Alex Edmondson.

Eekhoffs landgenoot Olav Kooij, vorig jaar eindwinnaar, werd op eveneens een seconde derde. Noah Vandenbranden was als tiende op elf seconden beste Belg. Voor Eekhoff is het de eerste zege bij de profs.

Donderdag volgt tussen Westkapelle en ‘s Heerenhoek de eerste rit in lijn. Met een afstand van 202,5 kilometer is het de langste van vier etappes in de ZLM Tour, die zondag zijn ontknoping kent in Oosterhout.

“Blij met eerste profzege”

“Natuurlijk ben ik heel tevreden met mijn eerste profzege, ik heb er best lang op moeten wachten”, reageerde Eekhoff. “Ik heb de laatste weken wel heel hard gewerkt en ik voelde me voor aanvang van deze proloog best wel sterk. Je moet het dan nog wel afmaken, maar ik gaf mezelf een kansje op de zege.”

“In het begin hadden we de wind in de rug, maar daarna draaiden we naar de eindmeet toe en stond de wind pal op kop en dat maakte het bijzonder lastig. Ik kon evenwel een goed gemiddelde aanhouden.”

“We zij hier met een bijzonder sterk team. Met Sam Welfsford gaan we nu voor winst in de massasprints.”