Zware brand in houtafdeling Mosa-RT: leerlingen van internaat worden geëvacueerd

In de houtafdeling van campus Mosa-RT op Sint-Jansberg in Maaseik woedt momenteel een brand. De brandweer van Maaseik probeert het vuur onder controle te krijgen. Vanuit de korpsen uit de buurt is er hulp onderweg. Rond 22.30 uur werd met de evacuatie van het internaat gestart.

Om 22.30 uur was het vuur nog steeds niet onder controle. Burgemeester Johan Tollenaere: “Vanuit verschillende korpsen in Limburg is er hulp onderweg naar Maaseik omdat de brand moeilijk onder controle te krijgen is. Intussen is ook gestart met de evacuatie van het internaat. Daar zouden ongeveer 70 leerlingen zitten. De meesten worden door hun ouders opgehaald volgens wat mij is gezegd.”

Volgens de laatste berichten is er geen gevaar voor de buurtbewoners. Enkele jaren geleden werd dezelfde afdeling van de school al eens geteisterd door een brand.

