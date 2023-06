Parkendecreet blijft voor beroering zorgen: voor het eerst stemt Vlaams Parlementslid tégen eigen meerderheid

De stemming over het parkendecreet heeft woensdagavond voor een primeur gezorgd in het Vlaams Parlement. Cd&v-parlementslid Tinne Rombouts stemde immers tégen de meerderheid.

Normaal stemmen parlementsleden van de meerderheidspartijen N-VA, cd&v en Open Vld collectief vóór ontwerpen van decreet. Woensdagavond was dat in het Vlaams Parlement voor de eerste keer in de geschiedenis anders. Eén cd&v-parlementslid, met name Tinne Rombouts, stemde tegen het parkendecreet dat in de oprichting van nationale parken voorziet.

“Als fractie stemmen we voor, maar Tinne Rombouts geeft met haar tegenstem uiting aan de bezorgdheden die op het terrein leven”, kondigde de partij aan. In haar tussenkomst gaf Rombouts als belangrijkste reden onder meer het gebrek aan garanties over de impact van die nationale parken in de toekomst. Ze heeft het dan over bedrijven en landbouwers in de buurt van de parken die misschien ooit zullen moeten afbouwen.

“Maar het gaat ook over de weg naar dit decreet”, aldus Rombouts. “Dit had iets moois kunnen zijn, maar dat is het helaas niet geweest.” Bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) had, zeer tegen de zin van cd&v, al een oproep naar kandidaat-parken gedaan nog voor het decreet definitief was.

Opvallend is wel dat Rombouts wel tegen het decreet als geheel stemde, maar bij de stemming van de afzonderlijke artikelen telkens voor stemde.

Aan de stemming ging een lang debat in het Vlaams Parlement vooraf. Daarbij benadrukten de meerderheidspartijen dat het decreet “een lege doos” is, zoals N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele het noemde. Het is namelijk aan de betrokken gemeentebesturen om te bepalen hoe ze parken op hun grondgebied invullen. De bedoeling is dat er vier nationale parken komen die een aansluitend gebied beslaan en een hoge natuurkwaliteit hebben. Daarvoor zijn al zes kandidaten.