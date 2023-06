Operatie van paus is “zonder complicaties” verlopen: “Hij maakt alweer grapjes”

De operatie van paus Franciscus is woensdag na drie uur beëindigd en is “zonder complicaties” verlopen. Dat heeft het Vaticaan meegedeeld.

De 86-jarige paus moest woensdag met spoed een openbuikoperatie en buikwandoperatie onder volledige verdoving ondergaan. Volgens het medische team van de paus was de operatie noodzakelijk, omdat zijn symptomen waren verslechterd. Paus Franciscus kampt met een littekenbreuk, een onderhuids defect in de spierlaag van de buikwand op de plaats van een litteken van een eerdere operatie.

LEES OOK. Paus Franciscus met spoed onder het mes voor buikoperatie

Volgens Sergio Alfieri, de chirurg die de operatie uitvoerde, is de paus uit zijn narcose ontwaakt en verkeert hij in goede gezondheid. “Hij is wakker, alert, en maakte alweer grapjes”, zei hij op een persconferentie.

Na de ingreep werd Franciscus overgebracht naar de pauselijke privékamer op de tiende verdieping van het Gemelli-hospitaal in Rome. De paus zal waarschijnlijk nog vijf tot zeven dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Alle pauselijke audiënties tot 18 juni zijn geschrapt.