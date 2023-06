Dominique Van Malder en vriendin krijgen minder goed nieuws te horen bij de dokter: “Dit heeft alles veranderd”

De maagverkleining van Dominique Van Malder gaat niet zonder slag of stoot. Zo kampt de acteur met veel vragen en angsten over de toekomst, maar nu kreeg hij ook nog eens minder goed nieuws te verwerken. Dat vertelt hij in Patiënt Dompi op Play4. “Ik kreeg een telefoontje van de dokter dat ik diabetes heb”, klinkt het. En dat wordt toch een hele aanpassing.