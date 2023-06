Dijblessure gooit roet in het eten voor junior Alexander Blockx op Roland Garros: “Heel moeilijk om te aanvaarden”

“Het is heel moeilijk om te aanvaarden”, vertelde Blockx. “Ik keek er echt naar uit om hier te spelen en het niveau waarop ik speel sinds het begin van het toernooi, was echt goed. Ik had aan het einde van mijn eerste ronde tegen de Amerikaan Kang al een steek in mijn dij gevoeld, maar alles was stijf in mijn benen omdat de wedstrijd erg close was geweest. Dus maakte ik me niet al te veel zorgen. Helaas was de pijn na mijn snelle overwinning in de tweede ronde niet verdwenen. En vanochtend, toen ik opstond, was het nog erger, ondanks een dag rust en een goed herstel.”

“Vanaf de eerste wissels wist ik dat het moeilijk zou worden. Toen ik op mijn rechterbeen duwde, kreeg ik pijn, die mijn bewegingen echt belemmerden. De fysiotrainer verzorgde mij na de eerste set, maar dat veranderde niets. Het is echt jammer, maar het was leuk. Ik had de indruk dat ik kon winnen, maar alleen als ik de benen had.”

Eind januari kroonde Blockx zich nog tot winnaar van de junioreneditie van het Australian Open. Hij versloeg toen in de finale Tien in drie sets (6-1, 2-6 en 7-6 (11/9)).