Beelden opgedoken van nasleep van vechtpartij tussen Brusselse agenten en jongeren na afvaart van Lesse

Op nieuwe videobeelden is te zien hoe verhit de sfeer was na de vechtpartij tussen een groep Brusselse politieagenten en een groep Brusselse jongeren afgelopen donderdag, tijdens een afvaart van de Lesse.

De beelden werden gemaakt door een begeleider van de leerlingen van het Brusselse Atheneum Royal Serge Creuz uit Molenbeek, en tonen hoe een agent in zwembroek zich boos maakt. “Ik wil nu zijn naam”, zegt de man. “Het zijn allemaal minderjarigen”, reageert daarop een andere man buiten beeld, vermoedelijk een andere begeleider van de jongeren. “U bedreigt me!”, zegt die man vervolgens, waarop de agent vraagt: “Hoe bedreig ik u dan?” Een agent van de lokale politie in uniform maant zijn collega aan tot kalmte, en stuurt hem terug naar zijn collega’s. Op andere beelden is te zien hoe een groep agenten onderling discussieert.

De vechtpartij ontstond vrijdag tijdens een afvaart van de Lesse. Enkele jongeren zouden enkele vrouwelijke agentes handtastelijk behandeld hebben. Daarop ontstond een grote vechtpartij tussen beide groepen: een vijftiental politiemensen van de politiezone Brussel-West die een privé-uitstap maakten en naar verluidt onder de invloed van alcohol waren, en een twintigtal Brusselse jongeren tussen 14 en 16 jaar oud. Daarbij raakten negen politiemensen gewond, van wie vier ernstig. Het parket van Namen heeft een onderzoek geopend.