Mysterie van de ‘sokkendief’ is opgehelderd: “Wie kousen kwijt is, geef gerust een seintje”

Er is een schattige dief aan het werk in Mariakerke, met een voorliefde voor kousen. De buit van katje Cookie is ondertussen een tiental sokken groot, dus baasje Ann Bailleul deed een oproep in de buurt om ze terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaars.

“Mensen van wie de sokken plots verdwenen zijn, geef me een seintje. Misschien heeft mijn kat ze naar mij gebracht. Met heel veel excuses voor de verzamelwoede van mijn kat.” Dit niet-alledaagse berichtje verscheen onlangs in Mariakerke op het burenforum Hoplr. Getekend Ann Bailleul, het baasje van Cookie de kat.

“We adopteerden Cookie een jaar geleden uit het asiel”, zegt ze. “Het is geen knuffelkat, eerder wat schuw en stressy. We denken dat ze haar dankbaarheid daarom op een nogal speciale manier laat zien. Niet met muizen of andere prooien, maar dus met sokken.”

Het begon met kousen in huis die op mysterieuze wijze van plaats veranderden. “Wanneer ik propere was klaar legde op de trap om mee naar boven te nemen, bracht ze de sokken daarvan als ‘cadeautje’ naar mijn slaapkamerdeur. Of ze haalt ze uit de wasmand. En in de herfst bracht ze bladeren naar de achterdeur, nadat ze mij blaadjes had zien opvegen en precies dacht dat ik dat interessant vond.”

Onbekende eigenaar

© fvv

Nu het mooier weer wordt, gaat Cookie blijkbaar ook verder op verkenning in de wijk. “Plots kwam ze thuis met sokken die ik niet herkende. Sinds een paar weken verschijnt er om de twee dagen een sok aan de achterdeur, maar ik weet niet waar ze die haalt. Het zijn propere, dus ze moeten ergens uit een waskot of van een wasdraad komen.”

En dus deed Ann een oproep in haar wijk. “We hebben ondertussen al een tiental sokken liggen die niet van ons zijn, en ook van de buren zijn ze alvast niet. Ik kreeg voorlopig nog geen reactie, we zijn dus wel benieuwd vanwaar ze komen.” De verzamelwoede van Cookie beperkt zich voorlopig wel tot kousen. “Andere kledingstukken heeft ze nog niet meegebracht, die zijn waarschijnlijk te groot.”

De grijpgrage kat dan maar binnen opsluiten, is geen optie. “Ze werd in het asiel binnengebracht als verdwaalde kat en daar vermoedden ze dat ze voornamelijk buiten had geleefd. Ze is behalve bij mij vrij schuw en wordt gestrest en agressief als ze binnen moet blijven.”